(2с+3)вся скобка в квадрате -12с
Алгебра
(2с+3)вся скобка в квадрате -12с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4с(в кв) +12с+9 - 12с= 4с(в кв) +9
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