Із цих слів ТРАВЕНЬ,ЗЕМЛЯ ,ТРАВИЧКА ,СТРУНКА ,СТРУМОК скласти три речення звязані за змістом ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!

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Із цих слів ТРАВЕНЬ,ЗЕМЛЯ ,ТРАВИЧКА ,СТРУНКА ,СТРУМОК скласти три речення звязані за змістом ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!

Автор: Гость