Із цих слів ТРАВЕНЬ,ЗЕМЛЯ ,ТРАВИЧКА ,СТРУНКА ,СТРУМОК скласти три речення звязані за змістом ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
Із цих слів ТРАВЕНЬ,ЗЕМЛЯ ,ТРАВИЧКА ,СТРУНКА ,СТРУМОК скласти три речення звязані за змістом ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшорв травень. Зеленою ковдрою вкрила землю струнка травичка. Й немов яскравий візерунок мчить по неї веселий струмочок.
Гость:
На земллю прийшов Травень.Заграла травичка мов струнка.Задзюрчали струмки
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