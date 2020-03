Температура однородного медного цилиндрического проводника длинной 10м в течении 57 с повысилась на 10К. Определить напряжение, которое было приложено к проводнику в это время. Изменением сопротивления проводника и рассеянием т...

Гость: Гость:

Температура однородного медного цилиндрического проводника длинной 10м в течении 57 с повысилась на 10К. Определить напряжение, которое было приложено к проводнику в это время. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь L=10 м t=57 c ∆T= 10 K U- ? РЕШЕНИЕ Количество тепла выделенное проводником по з-ну Дж-Ленца Q1=U^2/R *t (1) Сопротивление проводника длиной L R=λL/S (2) λ-удельное электрическое сопротивление меди =0.017 Ом*мм2/м=0.017*10^-6 Ом*м S –поперечное сечение проводника L-длина проводника Подставим (2) в (1) Q1=U^2/( λL/S) *t = U^2*S*t/( λL) (3) Количество тепла полученное проводником от работы тока Q2=сm∆T=cVp∆T=cLSp∆T (4) С-удельная теплоемкость меди =400 Дж/кг*К m-масса проводника V-объем проводника р-плотность меди =8920 кг/м3 по условию задачи потерь тепла нет, тогда Q1=Q2 Приравняем (3) и (4) U^2*S*t/( λL)= cLSp∆T U^2 =1/t *( cLp∆T)*( λL)=1/t *c λ p L^2*∆T U=√(1/t *c λ p L^2*∆T)= √(1/57*400*0.017*10^-6*8920*10^2*10) = 1 В Ответ напряжение 1 В