Орфоэпический анализ слова "дождю"
Русский язык
Орфоэпический анализ слова "дождю"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на месте сочетания жд в слове дожди — [жд'] (таким образом, при оглушении в слове дождю имеем варианты произношения [дощ'у] и [дошт'у]).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольного параллелепипеда равна а см , длина на 5 см больше ширины,а высота равна 4 см.Составьте выражение для нахождения объёма паралл...
Русский язык
подготовьтесь к публичному выступлению.Согласны ли вы с тезисом,который высказал В. Кожинов ,или вы … Песня-это именно абсолютно необходимое явлени...
Физика
Температура однородного медного цилиндрического проводника длинной 10м в течении 57 с повысилась на 10К. Определить напряжение, которое было прилож...
Қазақ тiлi
Із цих слів ТРАВЕНЬ,ЗЕМЛЯ ,ТРАВИЧКА ,СТРУНКА ,СТРУМОК скласти три речення звязані за змістом ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!