2x-5/6=3-5x/4 я решила, но сомнения есть по поводу ответа.
Алгебра
2x-5/6=3-5x/4 я решила, но сомнения есть по поводу ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ 1)) Приводишь к общему знаменателю, упрощаешь, приравниваешь числитель к нулю, делешь на 38, получаешь ответ))
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