Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев. Площадь его поперечного сечения может быть в раза больше площади класса, длина которого составляет м, а ширина – м. Сколько человек могут стоять на поперечном...
Математика
Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев. Площадь его поперечного сечения может быть в раза больше площади класса, длина которого составляет м, а ширина – м. Сколько человек могут стоять на поперечном сечении баобаба, если на одного человека считать достаточным 16 дм2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баобаб может иметь диаметр поперечного сечения до 9м(энциклопедия) Тогда площадь его попер.сечения=пR2=4,5*4,5*3,14=63,6м2 Площадь класса обычно 6мх8м=48(м2) Тогда площадь попереч.сеч.баобаба может быть в 1,2раза больше площади классной комнаты 48*1,2=57,6(м2) - площадь попер.сеч.баобаба 57,6м2=5760дм2 5760:16=360(учеников) - поместятся на площади поперечного сечения баобаба.
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