Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев. Площадь его поперечного сечения может быть в раза больше площади класса, длина которого составляет м, а ширина – м. Сколько человек могут стоять на поперечном...

Математика

Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев. Площадь его поперечного сечения может быть в раза больше площади класса, длина которого составляет м, а ширина – м. Сколько человек могут стоять на поперечном сечении баобаба, если на одного человека считать достаточным 16 дм2?

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