20 % одного числа и 50 % другого вместе составляют 27, а 50 % первого числа и 50 % второго вместе составляют 42, 3. Найдите эти числа

Алгебра

20 % одного числа и 50 % другого вместе составляют 27, а 50 % первого числа и 50 % второго вместе составляют 42, 3. Найдите эти числа

Автор: Гость