20 % одного числа и 50 % другого вместе составляют 27, а 50 % первого числа и 50 % второго вместе составляют 42, 3. Найдите эти числа
Алгебра
20 % одного числа и 50 % другого вместе составляют 27, а 50 % первого числа и 50 % второго вместе составляют 42, 3. Найдите эти числа
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