В треугольнике АВС выполня.тся условия:АВ=ВС=20 см,угол АВС=120.Найдите расстояние от вершины В до прямой АС

Геометрия
В треугольнике АВС выполня.тся условия:АВ=ВС=20 см,угол АВС=120.Найдите расстояние от вершины В до прямой АС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к АВ=ВС=20 то треугольник равнобедренный. проводишь высоту к основанию она же является и биссектриссой, поэтому получившиеся 2 угла по 60 градусов, углы А=С=30. катет лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы, поэтому расстояние  от точки в до АС равно 20/2=10см
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