решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.
Математика
решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-х:2=140 -х:2=140-150 -х:2=-10 -х=-10*2 -х=-20 х=20 (150-х):2=65 150-х=65*2 150-х=130 -х=130-150 -х=-20 х=20 5х-600=900 5х=900+600 5х=1500 х=1500:5 х=300
Гость:
1 уравнение:150-х/2=140 х/2=150-140 х/2=10 x=10*2 x=20 2 уравнение:(150-х)/2= 65 150-x=65*2 150-x=130 x=150-130 x=20 3 уравнение:5х-600=900 5x=900+600 5x=1500 x=1500:5 x=300 ВСЁ!
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