решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.

Математика
решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-х:2=140 -х:2=140-150 -х:2=-10 -х=-10*2 -х=-20 х=20   (150-х):2=65 150-х=65*2 150-х=130 -х=130-150 -х=-20 х=20   5х-600=900 5х=900+600 5х=1500 х=1500:5 х=300
Гость:
1 уравнение:150-х/2=140                    х/2=150-140                    х/2=10                    x=10*2                    x=20 2 уравнение:(150-х)/2= 65                     150-x=65*2                      150-x=130                      x=150-130                       x=20 3 уравнение:5х-600=900                    5x=900+600                     5x=1500                      x=1500:5                      x=300  ВСЁ!                             
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