на полке стоят книги: пять детективов,семь романов и три сборника стихов.Определите вероятность того,чтонаугад взятая книга окажется сборником стихов.
Алгебра
на полке стоят книги: пять детективов,семь романов и три сборника стихов.Определите вероятность того,чтонаугад взятая книга окажется сборником стихов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность та что по 2 детектива по бокам 1 посередине по 3 книги романов за 2 детективами с той и с той строны и 3 сборника по середине
Гость:
Я решаю правильно!!! 3 3 1 --------- = ---- = ------- 5+7+3 15 5
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