на полке стоят книги: пять детективов,семь романов и три сборника стихов.Определите вероятность того,чтонаугад взятая книга окажется сборником стихов.

Алгебра
на полке стоят книги: пять детективов,семь романов и три сборника стихов.Определите вероятность того,чтонаугад взятая книга окажется сборником стихов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность та что по 2 детектива по бокам 1 посередине по 3 книги  романов за 2 детективами с той и с той строны и 3 сборника по середине
Гость:
Я решаю правильно!!! 3                  3         1 ---------  =  ----  = ------- 5+7+3         15        5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите осуществить превращение: n2-no-no2-hno3-ca(no3)2-caco3-co2-ba(hco3)2
Ответить
Математика
Сколькими способами можно составить пятизначное число из цифр 1, 3, 5, 7, 9
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС выполня.тся условия:АВ=ВС=20 см,угол АВС=120.Найдите расстояние от вершины В до прямой АС
Ответить
Математика
решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.
Ответить
Алгебра
29a(в квадрате)+29b(в квадрате)+58ab
Ответить