Помогите осуществить превращение: n2-no-no2-hno3-ca(no3)2-caco3-co2-ba(hco3)2

Химия
Помогите осуществить превращение: n2-no-no2-hno3-ca(no3)2-caco3-co2-ba(hco3)2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) N2+O2=2NO 2) 2NO+O2=2NO2 3) NO2+H2O=2HNO3 4) 2CaO+4HNO3=Ca(NO3)2+2H2O 5) Ca(NO3)2+2Na2CO3=2NaNO3+CaCO3 6) CaCO3=CO2+CaO 7) BaCO3+H2O+CO2=Ba(HCO3)2 проверь коэффиценты  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколькими способами можно составить пятизначное число из цифр 1, 3, 5, 7, 9
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС выполня.тся условия:АВ=ВС=20 см,угол АВС=120.Найдите расстояние от вершины В до прямой АС
Ответить
Математика
решите уравнения 150-х/2=140, (150-х)/2= 65,5х-600=900.
Ответить
Алгебра
29a(в квадрате)+29b(в квадрате)+58ab
Ответить
Математика
Представь в квадратных метрах:300.000см2, 15.000дм2.
Ответить