Помогите осуществить превращение: n2-no-no2-hno3-ca(no3)2-caco3-co2-ba(hco3)2
Химия
Помогите осуществить превращение: n2-no-no2-hno3-ca(no3)2-caco3-co2-ba(hco3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) N2+O2=2NO 2) 2NO+O2=2NO2 3) NO2+H2O=2HNO3 4) 2CaO+4HNO3=Ca(NO3)2+2H2O 5) Ca(NO3)2+2Na2CO3=2NaNO3+CaCO3 6) CaCO3=CO2+CaO 7) BaCO3+H2O+CO2=Ba(HCO3)2 проверь коэффиценты
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