1) какое количество вещества содержится в 0,5 кг Ag? 2) чему равна масса 3 молей CaCl₂? тема "масса молекул. количество вещества" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Физика

1) какое количество вещества содержится в 0,5 кг Ag? 2) чему равна масса 3 молей CaCl₂? тема "масса молекул. количество вещества" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость