1) какое количество вещества содержится в 0,5 кг Ag? 2) чему равна масса 3 молей CaCl₂? тема "масса молекул. количество вещества" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Физика
1) какое количество вещества содержится в 0,5 кг Ag? 2) чему равна масса 3 молей CaCl₂? тема "масса молекул. количество вещества" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Кол-во вещества вычисляется по формуле:n=m/Mr(молярная масса вещества) m=0,5 кг ; Mr(Ag)=108 кг/моль -> n= 0.5/108=0.004 моль. 2)Из формулы в пункте 1 n=m/Mr выводим формулу массы , m=n*Mr. n=3 ; Mr(CaCl2)=40+35.5*2=111; m=3*111=333 кг.
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