ПОМОГИТЕ. Как Вы думаете, почему между органическими и неорганическами веществами нельзя провести четкой границы?
Химия
ПОМОГИТЕ. Как Вы думаете, почему между органическими и неорганическами веществами нельзя провести четкой границы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четкой границы между органической и неорганической технологией провести нельзя, так как во многих производствах сырьем служат и органические, и неорганические вещества, или в результате реакций ( например, реакций конденсации) органических веществ получаются органические и неорганические продукты. Имеются производства, в которых из неорганических веществ получают продукты, относящиеся к органическим веществам, например, производство карбамида
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