сумма двух сторон равнобедренного треугольника равна 26см , а периметр 36см. какими могут быть стороны треугольника?
Геометрия
сумма двух сторон равнобедренного треугольника равна 26см , а периметр 36см. какими могут быть стороны треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если 26см это сумма двух равных сторон, то стороны треугольника будут равны 13см 13см и 10см 2) Если 26см это сумма основания и одной из двух равных сторон, то стороны будут равны 10см 10см и 16см
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