В палатках завезли 850 кг огурцов. первый покупатель взял 1% огурцов, а второй 3% всех огурцов. Сколько кг огурцов купил каждый покупатель?

Математика

В палатках завезли 850 кг огурцов. первый покупатель взял 1% огурцов, а второй 3% всех огурцов. Сколько кг огурцов купил каждый покупатель?

Автор: Гость