В палатках завезли 850 кг огурцов. первый покупатель взял 1% огурцов, а второй 3% всех огурцов. Сколько кг огурцов купил каждый покупатель?
Математика
В палатках завезли 850 кг огурцов. первый покупатель взял 1% огурцов, а второй 3% всех огурцов. Сколько кг огурцов купил каждый покупатель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)850*1/100=8,5кг огурцов взял 1 покупатель 2)850*3/100=25,5кг огурцов взял 2 покупатель
Гость:
1% от 850 - 850:100=8,5 1 % = 8, 5 3%=8,5*3=25,5 Ответ: 1 покупатель - 8,5 огурцов, 2 покупатель - 25,5 огурцов.
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