В пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 РАЗА больше чем ГРУШ третью части всех этих фруков уложили в ящики по 14 кг в каждый Сколько для этого потребовалось ящиков?
Математика
В пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 РАЗА больше чем ГРУШ третью части всех этих фруков уложили в ящики по 14 кг в каждый Сколько для этого потребовалось ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:2=42(ц) - груш 84+42=126(ц)=12600кг- всего фруктов 12600:3=4200(кг) - фруктов уложили в ящики 4200:14=300(ящиков) -потребовалось
Гость:
84ц=8400кг 1)8400:2=4200кг-собрали груш. 2)8400+4200=12600кг-собрали всего. 3)12600:3=4200кг-уложили в ящики. 4)4200:14=300ящиков-потребовалось.
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