В пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 РАЗА больше чем ГРУШ третью части всех этих фруков уложили в ящики по 14 кг в каждый Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика

В пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 РАЗА больше чем ГРУШ третью части всех этих фруков уложили в ящики по 14 кг в каждый Сколько для этого потребовалось ящиков?

Автор: Гость