с каждым существительным составьте по 2 предложения так что НЕ писалось слитно и раздельно. неволя,недобросовестность невежливость

Гость: Гость:

Сидеть в заперти-вот что такое неволя. Волей-неволей пришлосьучить стих. Невежливость не возможно не заметить. Когда человек невежлив, то мы не услышим от него "спасибо" и других вежливых слов. Недобросовестный человек, это тот, кто желает зла другим. Недобросовестность-первый признак злости и недоброжелательности.