с каждым существительным составьте по 2 предложения так что НЕ писалось слитно и раздельно. неволя,недобросовестность невежливость
Русский язык
с каждым существительным составьте по 2 предложения так что НЕ писалось слитно и раздельно. неволя,недобросовестность невежливость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть в заперти-вот что такое неволя. Волей-неволей пришлосьучить стих. Невежливость не возможно не заметить. Когда человек невежлив, то мы не услышим от него "спасибо" и других вежливых слов. Недобросовестный человек, это тот, кто желает зла другим. Недобросовестность-первый признак злости и недоброжелательности.
Гость:
Сидеть в заперти - это неволя. Тюрьма- это вам не светлая воля. Недобросовестность - плохое качество человека. Он не очень добросовестный. Невежливость - признак невоспитанности. Не совсем вежливый - не очень хороший.
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