За 2 3/4 ч(две целых три четвёртых)поезд прошел расстояние 330 км.какой путь пройдет поезд за 7,5 ч,если будет идти с той же скоростью? 2)от поселка до озера 7,5 км. За 1 час 15 минут дети прошли 4/5(четыре пятых)всего пути. С ...
Математика
За 2 3/4 ч(две целых три четвёртых)поезд прошел расстояние 330 км.какой путь пройдет поезд за 7,5 ч,если будет идти с той же скоростью? 2)от поселка до озера 7,5 км. За 1 час 15 минут дети прошли 4/5(четыре пятых)всего пути. С какой скоростью они шли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 3/4 ч=11/4часа 330:11/4=120км скорость 120*7,5=900км пройдет 2)1 час 15 минут=1,25часа 7,5*4/5=6км прошли 6:1,25=4,8км/ч скорость
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