За 2 3/4 ч(две целых три четвёртых)поезд прошел расстояние 330 км.какой путь пройдет поезд за 7,5 ч,если будет идти с той же скоростью? 2)от поселка до озера 7,5 км. За 1 час 15 минут дети прошли 4/5(четыре пятых)всего пути. С ...

Математика

За 2 3/4 ч(две целых три четвёртых)поезд прошел расстояние 330 км.какой путь пройдет поезд за 7,5 ч,если будет идти с той же скоростью? 2)от поселка до озера 7,5 км. За 1 час 15 минут дети прошли 4/5(четыре пятых)всего пути. С какой скоростью они шли?

Автор: Гость