В параллелограмме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см Искать вместо этого В параллелограме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH =...

Геометрия

В параллелограмме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см Искать вместо этого В параллелограме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см

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