В параллелограмме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см Искать вместо этого В параллелограме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH =...
Геометрия
В параллелограмме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см Искать вместо этого В параллелограме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из прямоугольного треугольника MPH по теореме пифагора: PH² = PM² - MH² PH² = 225 - 81 PH² = 144 PH = 12 S = PH*MK MK = MH + HK = 9+8 = 17 S = 12*17 = 204 Ответ: 204
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