В равнобедренном треугольнике ABC. Внешний угол при вершине A равен 120градусов, АС+АВ=18СМ. Найти АС и АВ
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC. Внешний угол при вершине A равен 120градусов, АС+АВ=18СМ. Найти АС и АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол при вершине A является смежным с уголм BAC, значит их сумма будет 180°
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