Найдите точки пересечения графиков фунцкции y=x² b y=-4
Алгебра
Найдите точки пересечения графиков фунцкции y=x² b y=-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите точки пересечения графиков фунцкции y=x² b y=-4 (-2;-4) и (2;-4)
Гость:
х^2=-4 х во второй степени не может быть отрицательна, значет нет точек пересечения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 ч,если поедет со скоростью 9 км/ч,то приедет на 1 ч раньше намеченно...
География
1.Приведите несколько примеров "новых возможностей, которые предоставляет в наше время распоряжение процесс глобализации". 2.Какими преимуществами ...
Геометрия
В параллелограмме MPOK высота PH делит сторону MK на отрезки MH = 9 см и HK = 8 см. найдите площадь параллелограма если сторона MP равна 15 см Иска...
Математика
За 2 3/4 ч(две целых три четвёртых)поезд прошел расстояние 330 км.какой путь пройдет поезд за 7,5 ч,если будет идти с той же скоростью? 2)от поселк...