Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 ч,если поедет со скоростью 9 км/ч,то приедет на 1 ч раньше намеченного срока.С какой скоростью нужно ехать велосипедисту,чтобы приехать вовремя?
Алгебра
Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 ч,если поедет со скоростью 9 км/ч,то приедет на 1 ч раньше намеченного срока.С какой скоростью нужно ехать велосипедисту,чтобы приехать вовремя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть все расстояние, которое надо проехать велосипедисту S км, тогда со скоростью 6 км/ч велосипедист ехал бы S/6 часов. Если ехать со скоростью 9 км/ч он бы ехал S/9 часов. Причем чтобы приехать вовремя ему необходимо время (S/6-1)=(S/9+1). Решим уравнение: S/6-1=S/9+1 S/6-S/9=2 S/18=2 S=36 км весь путь 36:6=6 часов он ехал бы со скоростью 6 км/ч 6-1=5 часов ему необходимо, чтобы доехать вовремя. 36:5=7,2 км/ч должна быть его скорость, чтобы успеть. Ответ 7,2 км/ч скорость велосипедиста чтобы приехать вовремя.
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