В классе 7 человек хорошо умеют плавать. Сколькими способами из них можно составить команду из трёх человек для участия в школьных соревнованиях? решение?
Математика
В классе 7 человек хорошо умеют плавать. Сколькими способами из них можно составить команду из трёх человек для участия в школьных соревнованиях? решение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 человека можно выбрать 7 способами 2 - 6 способами (1 уже занят) 3 - 5 способами 5*6*7=210
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Вывод формулы для площади параллелограмма S=1/2*d1*d2*sinA. Вывод формулы для радиуса вписанной и описанной окружностей (для треугольника). ПЖЛ пом...
Русский язык
1. Из данных предложений выпишите прилагательные, употребленные в форме превосходной степени. (4) Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) ...
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC. Внешний угол при вершине A равен 120градусов, АС+АВ=18СМ. Найти АС и АВ