В классе 7 человек хорошо умеют плавать. Сколькими способами из них можно составить команду из трёх человек для участия в школьных соревнованиях? решение?

Математика
В классе 7 человек хорошо умеют плавать. Сколькими способами из них можно составить команду из трёх человек для участия в школьных соревнованиях? решение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 человека можно выбрать 7 способами  2 - 6 способами (1 уже занят)  3 - 5 способами  5*6*7=210 
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