Решите вырожение с величинами.   480м64см:16-42м84см:84+25м4см*85

Математика
Решите вырожение с величинами.   480м64см:16-42м84см:84+25м4см*85
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 480м64см:16-42м84см:84+25м4см*85=213м57см 1)480м64см=4864см/16=304см 2)42м84см=4284см/84=51см 3)25м4см*85=2504см*85=212840см 4)304-51+212804=213057см 213057см=213м57см
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