Выпишите безличные глаголы проведите морфологический разбор С вечера все спится, На дворе темно. Лист сухой валится, Ночью ветер злится Да стучит в окно. С зари кукушка за рекою Кукует звучно вдалеке, И в молодом березняке Гриб...

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Выпишите безличные глаголы проведите морфологический разбор С вечера все спится, На дворе темно. Лист сухой валится, Ночью ветер злится Да стучит в окно. С зари кукушка за рекою Кукует звучно вдалеке, И в молодом березняке Грибами пахнет и листвою.   Смеркается. В бору темнеет.Пожар зари над ним краснеет.Во влажной почве лист сухой.Без звука тонет под ногой.
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Гость:
Безличные глаголы:пахнет, смеркается, темнеет.    
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