придумайте предложения так чтобы в первом был предлог в втором сущ образовано от предлога чтоб было от того

Русский язык
придумайте предложения так чтобы в первом был предлог в втором сущ образовано от предлога чтоб было от того
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мире много чудес.Мира наполнен ими.
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