1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?

Гость: Гость:

а) 600 Х 1 : 100 =6 человек 1 % 600 х 5 : 100 = 30 человек 5 % 600 х 10 : 100 = 60 человек 10 % 600 х 40 : 100= 240 человек 40 % б) 12 х 100 : 600 = 2 % 12 человек 90 х 100 : 600 = 15 % 90 человек 300 х 100 :600= 50 % 300 человек