1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?
Математика
1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 чел. 300 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 600 Х 1 : 100 =6 человек 1 % 600 х 5 : 100 = 30 человек 5 % 600 х 10 : 100 = 60 человек 10 % 600 х 40 : 100= 240 человек 40 % б) 12 х 100 : 600 = 2 % 12 человек 90 х 100 : 600 = 15 % 90 человек 300 х 100 :600= 50 % 300 человек
Гость:
а)1% - 6 человек(600:100=6, % это сотая часть) 5% - 6*5=30 человек 10% - 6*10=60 человек 40% - 240 человек. б) 12 человек - 2% 90 человек - 15% 300 человек - 50%
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