Пожалуйста напишите сочинение на тему 'Почему Руслан спас Людмилу' Срочно

Русский язык
Пожалуйста напишите сочинение на тему 'Почему Руслан спас Людмилу' Срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                        Руслан спас Людмилу потому что он её безумно любил! Руслан преодолел очень много преград ради Людмилы!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выпонить действия : 3.712 : (7-3.8) + 1.3 * (2.74 + 0.66) = ??? Помогите пожалуйста (лень решать)
Ответить
Математика
1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 ч...
Ответить
Математика
Решите вырожение с величинами.   480м64см:16-42м84см:84+25м4см*85
Ответить
Русский язык
Выпишите безличные глаголы проведите морфологический разбор С вечера все спится, На дворе темно. Лист сухой валится, Ночью ветер злится Да стучит в...
Ответить
Русский язык
придумайте предложения так чтобы в первом был предлог в втором сущ образовано от предлога чтоб было от того
Ответить