Пожалуйста напишите сочинение на тему 'Почему Руслан спас Людмилу' Срочно
Русский язык
Пожалуйста напишите сочинение на тему 'Почему Руслан спас Людмилу' Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руслан спас Людмилу потому что он её безумно любил! Руслан преодолел очень много преград ради Людмилы!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
1..В зале кинотеатра 600 зрителей а) сколько человек составляют 1%,5%,10%,40% всех зрителей? б)Сколько процентов зрителей составляют 12 чел. 90 ч...
Русский язык
Выпишите безличные глаголы проведите морфологический разбор С вечера все спится, На дворе темно. Лист сухой валится, Ночью ветер злится Да стучит в...