Помогите пожалуйста!!!Какие из следующих величин являются прямо пропорциональными,обратно пропорциональными и ни теми ни другими 1)масса учебников и их количество 2)Средняя скорость движения и проделанный за определенное время ...
Алгебра
Помогите пожалуйста!!!Какие из следующих величин являются прямо пропорциональными,обратно пропорциональными и ни теми ни другими 1)масса учебников и их количество 2)Средняя скорость движения и проделанный за определенное время путь 3)время движения и путь,проделанный с определённой скоростью 4)средняя скорость движения и время на преодоление определённого расстояния 5)высота предмета в данной точке и длина тени,которую он отбрасывает в 14ч при ясной погоде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) прямо пропорционально 2)прямо пропорционально 3)прямо пропорционально 4)никакое 5) обратно пропорционально
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