будь ласка допоможіть скласти твір мініатюрю на тему моя мрія дуже треба прошу вас

Гость: Гость:

Кожна людина має власну, неповторну мрію. Я не вийняток, адже я теж мо аю свою заповітну мрію. Моя мрія полягає в бажанні побачити світ. Існує багато країн і кожна має свій шарм, свою неповторну історію, свої звичаї і культуру. Кожна країна має свою історію, неодмінно особливу і привабливу. Наприклад, Франція має величезну спадщину королів, які сягають з 11 століття починаючи Гуго Капетом. Взагалі Франція раніше була провідною країною світу, це має певну вагомість і неодмінно привабливість. Англія - витончена, чарівна країна, яка може зачарувати не лише бурхливим життям Лондона, а й спокійною красою сільської місцевості. І таких країн багато: Іспанія, Італія, Греція, Австрія, США та інші. Я неодмінно хочу на власні очі побачити всю велич Ейфелевої вежи Парижа, Тауерського моста в Лондоні, пирамід Єгипту, Колізею Італії, Грецького Акрополісу.