будь ласка допоможіть скласти твір мініатюрю на тему моя мрія дуже треба прошу вас
Қазақ тiлi
будь ласка допоможіть скласти твір мініатюрю на тему моя мрія дуже треба прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожна людина має власну, неповторну мрію. Я не вийняток, адже я теж мо аю свою заповітну мрію. Моя мрія полягає в бажанні побачити світ. Існує багато країн і кожна має свій шарм, свою неповторну історію, свої звичаї і культуру. Кожна країна має свою історію, неодмінно особливу і привабливу. Наприклад, Франція має величезну спадщину королів, які сягають з 11 століття починаючи Гуго Капетом. Взагалі Франція раніше була провідною країною світу, це має певну вагомість і неодмінно привабливість. Англія - витончена, чарівна країна, яка може зачарувати не лише бурхливим життям Лондона, а й спокійною красою сільської місцевості. І таких країн багато: Іспанія, Італія, Греція, Австрія, США та інші. Я неодмінно хочу на власні очі побачити всю велич Ейфелевої вежи Парижа, Тауерського моста в Лондоні, пирамід Єгипту, Колізею Італії, Грецького Акрополісу.
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