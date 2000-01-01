Скорый поезд проходит 300 км на 3 часа быстрее чем товарный. найти скорость каждого, если товарный проходит за 1 ч на 20 км меньше чем скорый за это же время.

Алгебра

Скорый поезд проходит 300 км на 3 часа быстрее чем товарный. найти скорость каждого, если товарный проходит за 1 ч на 20 км меньше чем скорый за это же время.

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