Участок земли имеет форму прямоугольника,длина которого 80м,а ширина на 50 м меньше.Он обнесн проволокой в 9 рядов.Сколько метров проволоки потребовалось?

Математика

Участок земли имеет форму прямоугольника,длина которого 80м,а ширина на 50 м меньше.Он обнесн проволокой в 9 рядов.Сколько метров проволоки потребовалось?

Автор: Гость