Участок земли имеет форму прямоугольника,длина которого 80м,а ширина на 50 м меньше.Он обнесн проволокой в 9 рядов.Сколько метров проволоки потребовалось?

Математика
Участок земли имеет форму прямоугольника,длина которого 80м,а ширина на 50 м меньше.Он обнесн проволокой в 9 рядов.Сколько метров проволоки потребовалось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 - 50 = 30 м ширина 2) ( 80 + 30 )*2=220 м периметр участка 3) 220 х 9 = 1980  метров проволоки понадобится.
Гость:
1) 80-50=30 (м) ширина прямоугольника 2) (80+30)* 2=220 (м) периметр прямоугольника 3) 220* 9=1980 (м) потребовалось проволоки Ответ: потребовалось 1980 метров проволоки.
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