H3PO4+CaO ---       H2SO4 + KOH ----     HY + NaCl ---     Ca(OH)2+2SiO3 --     HBr+Ca ---     AgNo3 +CaCl2 -----     6 уравнение разобрать ионно.

Химия
H3PO4+CaO ---       H2SO4 + KOH ----     HY + NaCl ---     Ca(OH)2+2SiO3 --     HBr+Ca ---     AgNo3 +CaCl2 -----     6 уравнение разобрать ионно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3po4 + 3cao = ca3(po4)2 +3h2o   H2so4 + 2koh = k2So4 + h2o    Hy + nacl = nay + hcl     Ca(oh)2 + sio3= casio3 +2h2o   Hbr + ca = cabr + h2^                               | 2Agno3 + cacl2 = 2agcl + ca(no3)2
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