H3PO4+CaO --- H2SO4 + KOH ---- HY + NaCl --- Ca(OH)2+2SiO3 -- HBr+Ca --- AgNo3 +CaCl2 ----- 6 уравнение разобрать ионно.
Химия
H3PO4+CaO --- H2SO4 + KOH ---- HY + NaCl --- Ca(OH)2+2SiO3 -- HBr+Ca --- AgNo3 +CaCl2 ----- 6 уравнение разобрать ионно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3po4 + 3cao = ca3(po4)2 +3h2o H2so4 + 2koh = k2So4 + h2o Hy + nacl = nay + hcl Ca(oh)2 + sio3= casio3 +2h2o Hbr + ca = cabr + h2^ | 2Agno3 + cacl2 = 2agcl + ca(no3)2
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