Первую треть пути турист прошел за 2.7ч со скоростью 4 км /ч, вторую треть он шел со скоростью на 1 км/ч больше.Чтобы прийти вовремя, на последней трети пути ему пришлось увеличить скорость еще на 1 км/ч.Сколько времени потрати...
Математика
Первую треть пути турист прошел за 2.7ч со скоростью 4 км /ч, вторую треть он шел со скоростью на 1 км/ч больше.Чтобы прийти вовремя, на последней трети пути ему пришлось увеличить скорость еще на 1 км/ч.Сколько времени потратил турист на весь путь. Зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,7*4 = 10,8 (км)- прошёл турист за 4 часа или 1/3 пути. 2) 4+1 = 5 (км/ч) - скорость, с которой прошёл вторую 1/3 пути. 3) 10,8:5 = 2,16 (ч)- время, потраченое на вторую треть пути. 4) 5+1 = 6 (км/ч) -скорость, с которой прошёл третью 1/3 пути. 5) 10,8:6 = 1,8 (ч) - затратил на третью треть пути. 6) 1,8+2,16+2,7 = 6,66 (ч)- занял весь путь. 6,66 часов = 6 часов 40 минут Ответ: 6,66 часов или 6 часов 40 минут потратил турист на весь путь.
Гость:
1)4*2.7=10.8км-одна треть пути. 2)10.8:(4+1)=за 2.16часа-прошёл вторую треть пути. 3)10.8:(5+1)=за 1.8часа-прошёл третью треть пути. 4)2.7+2.16+1.8=6.66часа=400минут=6ч 40мин-время всего пути.
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