Первую треть пути турист прошел за 2.7ч со скоростью 4 км /ч, вторую треть он шел со скоростью на 1 км/ч больше.Чтобы прийти вовремя, на последней трети пути ему пришлось увеличить скорость еще на 1 км/ч.Сколько времени потрати...

Математика

Первую треть пути турист прошел за 2.7ч со скоростью 4 км /ч, вторую треть он шел со скоростью на 1 км/ч больше.Чтобы прийти вовремя, на последней трети пути ему пришлось увеличить скорость еще на 1 км/ч.Сколько времени потратил турист на весь путь. Зарание спасибо.

Автор: Гость