человек рост 1,8 метров стоит на расстояние 11 шагов от столба на котором висит фонарь.тень человека равна двум шагам.на какой высоте расположен фонарь?

Алгебра
человек рост 1,8 метров стоит на расстояние 11 шагов от столба на котором висит фонарь.тень человека равна двум шагам.на какой высоте расположен фонарь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию х/11+2 = 1,8/2 х=1,8 * 13 /2 = 11,7 метров высота столба,на котором висит фонарь
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