человек рост 1,8 метров стоит на расстояние 11 шагов от столба на котором висит фонарь.тень человека равна двум шагам.на какой высоте расположен фонарь?
Алгебра
человек рост 1,8 метров стоит на расстояние 11 шагов от столба на котором висит фонарь.тень человека равна двум шагам.на какой высоте расположен фонарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем пропорцию х/11+2 = 1,8/2 х=1,8 * 13 /2 = 11,7 метров высота столба,на котором висит фонарь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок земли имеет форму прямоугольника,длина которого 80м,а ширина на 50 м меньше.Он обнесн проволокой в 9 рядов.Сколько метров проволоки потребо...
Қазақ тiлi
Алгебра
Скорый поезд проходит 300 км на 3 часа быстрее чем товарный. найти скорость каждого, если товарный проходит за 1 ч на 20 км меньше чем скорый за э...