Кусок спалава содержит на 40г никеля больше,чем меди,а меди в 5 раз меньше , чем никеля.Сколько граммов каждого металла садержится в этом куске сплава? ( задачи на части)
Алгебра
Кусок спалава содержит на 40г никеля больше,чем меди,а меди в 5 раз меньше , чем никеля.Сколько граммов каждого металла садержится в этом куске сплава? ( задачи на части)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для получения сплава из олова, меди и никеля олова берут на 20% больше, чем меди, и в 1,5 раза меньше, чем никеля
Гость:
никеля x+40 меди x (x+40)/x=5 x+40=5x 4x=40 x=10 меди 10 гр никеля 50 гр вот в принципе и все .надеюсь что хоть чем то помог..........................
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