найдите острый вписанный угол,опирающийся на хорду,равную радиусу окружности!ответ дайте в градусах!
Математика
найдите острый вписанный угол,опирающийся на хорду,равную радиусу окружности!ответ дайте в градусах!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если соединить центр окружности с концами хорды,то получим равносторонний треугольник, в котором центральный угол равен 60 градусов.Тогда вписанный угол,опирающийся на ту же хорду, в 2 раза меньше центрального угла и равен 30градусов.
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