решить систему уравнений 2(x-y)+3x=4 ; 2x-3y=0,5

Гость: Гость:

упрощаем первое уравнение 2(х-у) + 3х=4 это 2х-2у+3х=4 далее это 5х-2у=4. решаем систему 5х-2у=4; 2х-3у=0,5. Умножаем первое уровнение на -3 а второе на 2. получается система уровнений -15х+6у=-12; 4х-6у=1. складываем эти уравнения и получаем одно уравнение -11х=-11 отсуда х=1 далее подставляем х в любое начальное уравнение, я подставлю во второе 2х-3у=0,5 это 2*1-3у=0,5 отсюда -3у=-1.5 отсюда у=2 ответ х=1 у=2