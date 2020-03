помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Мой любимый праздник (например новый год)

Гость: Гость:

The eighth of March is a holiday of all women not only in our country. - 8 марта - это праздник всех женщин не только в нашей стране This is the day when we congraduate our mothers, grandmothers, sisters, teachers, girls and even unknown women. - Это день, когда мы поздравляем наших мам, бабушек, сестер, учителей, девочек и даже незнакомых женщин. It is a international holiday. - Это международный праздник. Many of us give some gifts our mothers and other women. - Многие из нас дарят подарки мамам и другим женщинам. Men, sons, brothers try to be loving and polite, they clean the house,and even prepare dinner. - Мужчины, сыновья, братья стараются быть любящими и вежливыми, они прибираются в домах и даже готовят ужин. There are many flowers this day! - В этот день много цветов. Women are happy and want this day never end. - Женщины счастливы и хотят, чтобы этот день не кончался. I like this holiday very much because it is the beginning of spring and as a rule the weather is sunny and warm. - Я очень люблю этот этот праздник, потому что это начало весны и , как правило, погода солнечная и теплая.