Длина комнаты 8м,ширина 7/8 длины, высота 2,6м.Стены комнаты собрались покрасить.Найдите площдь покрски.
Математика
Длина комнаты 8м,ширина 7/8 длины, высота 2,6м.Стены комнаты собрались покрасить.Найдите площдь покрски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 8*7/8 = 7 метров площадь покраски - 2(7+8)*2,6 = 30*2,6 = 78 метров в квадрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
номер 23 Олег проехал на мотороллере 100 км за 3 ч. За сколько часов он может проехать с той же скоростью 200 км ?
Английский язык
Українська література