Длина комнаты 8м,ширина 7/8 длины, высота 2,6м.Стены комнаты собрались покрасить.Найдите площдь покрски.

Математика
Длина комнаты 8м,ширина 7/8 длины, высота 2,6м.Стены комнаты собрались покрасить.Найдите площдь покрски.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 8*7/8 = 7 метров площадь покраски -  2(7+8)*2,6 = 30*2,6 = 78 метров в квадрате
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