Разложите на множители:4а^2b-a^4+9-4b^2
Алгебра
Разложите на множители:4а^2b-a^4+9-4b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а^2b-a^4+9-4b^2 =-a^4+4A^2b-4b^2+9 умножим на минус 1 a^4-4a^2b+4b^2-9=(a^2-2B)*(a^2+2b)-9
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