Напишіть твір на тему Моя мрія 5-7 РЕЧЕНЬ
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Напишіть твір на тему Моя мрія 5-7 РЕЧЕНЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожна людина має мрії. Я не вийняток. Я дуже хочу побачити світ, відвідати кожну країну і на власні очі впевнитись в неповторності кожної держави. Я сподіваюсь, що зможу здійснити це бажання, адже я неодмінно хочу побачити Ейфелеву вежу Парижа, Тауерський міст Лондона, пираміді Єгипту та інші визначні споруди. Нині це лише мрія, але в майбутньому я впевнена я зможу здійснити її.
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