Решить уравнения 6 класс А)8(2а-6)=2(4а+3) Б)-3(2,1м-1)+4.8=-6,7м+9.4
Математика
Решить уравнения 6 класс А)8(2а-6)=2(4а+3) Б)-3(2,1м-1)+4.8=-6,7м+9.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16а-48=8а+6 16а-8а=6+48 8а=54 а=6.75 -6.3м+3+4.8=-6.7м+9.4 -6.3м+7.8=-6.7м+9.4 -6.7м+6.3м=9.4-7.8 -0.4м=1.6 м=4
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