Два автомобиля одновременно выехали из пункта А в пункт В, рассояние между которыми 250 км. Скрость первого была в полтара раза выше скорости второго. Во время пути первый автомобиль сделал остановку на 20 минут, но в пункт В п...
Алгебра
Два автомобиля одновременно выехали из пункта А в пункт В, рассояние между которыми 250 км. Скрость первого была в полтара раза выше скорости второго. Во время пути первый автомобиль сделал остановку на 20 минут, но в пункт В прибыл на полчаса раньше второго. сколько часов потратил второй автомобиль на поездку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость первого авто 1.5x, а скорость второго x s=250 km 250/1.5x +x - (20+1/2)x =250
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