Два автомобиля одновременно выехали из пункта А в пункт В, рассояние между которыми 250 км. Скрость первого была в полтара раза выше скорости второго. Во время пути первый автомобиль сделал остановку на 20 минут, но в пункт В п...

Алгебра

Два автомобиля одновременно выехали из пункта А в пункт В, рассояние между которыми 250 км. Скрость первого была в полтара раза выше скорости второго. Во время пути первый автомобиль сделал остановку на 20 минут, но в пункт В прибыл на полчаса раньше второго. сколько часов потратил второй автомобиль на поездку?

Автор: Гость