ПРОВІДМІНЯТИ ТАКІ СЛОВА:ПІЧЬ,КРОВ,КІНЬ,ЛОСЬ.                         ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА-ЦЕ НА ЗАВТРА!!!!!                                          ДАЮ-189 ПУНКТІВ

Қазақ тiлi
ПРОВІДМІНЯТИ ТАКІ СЛОВА:ПІЧЬ,КРОВ,КІНЬ,ЛОСЬ.                         ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА-ЦЕ НА ЗАВТРА!!!!!                                          ДАЮ-189 ПУНКТІВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
піч, печі, печі, піч, піччю, (на) печі, пече кров, крові, крові, кров, кров'ю, (на) крові, крове кінь, коня, коню, коня, конем, (на) коні, коне лось, лося, лосю, лося, лосем, (на) лосі, лосе  
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