Составьте 10 предложений с двумя грамматическими основами.
Русский язык
Составьте 10 предложений с двумя грамматическими основами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек уже в детском возрасте решил, что он никому не может быть интересен, что он не сможет «и двух слов вымолвить», что его внешность и характер никуда не годятся, у него появляется социальный страх. Автобус остановился, и я вышел. Мы их ждали со стороны станции – они почему-то появились со стороны реки. Я хотел объяснить – она не захотела меня выслушать. Поблёкли краски, и потускнела позолота. Я шёл один, и мокрый снег летел за воротник. Вор как заяц и тени своей боится. Ладони у меня опять взмокли, и спички постоянно выскальзывалииз пальцев. Я так же обратил внимание на человека у которого было тоже холодное выражение лица,которое бывает у людей сосредоточенных на своих переживаниях. В пустыне дул сильный ветер, а я всё равно шел.
Гость:
Наступила осень,и сразу в воздухе похолодало.. Облетели листья с деревьев,и обнажились кусты. В лесу стало тихо,потому что птицы улетели в тёплые края. Я взяла орехи и семечки, пошла в лес, где меня уже давно ждали белочки м воробьи. Синички тоже подлетали за кормом,но шустрые воробьи прогоняли их. Белочки брали орешки у меня с ладони, потом они исчезали и прятали их в траве. Я пошла далеко по тропинке,где находился целебный источник. Десятки жителей приходили к нему за водой, а источник дарил им кристально-чистую воду. Около источника был маленький пруд, и в нём плавали утки. Все любовались этой картиной, а дети бросали корм плавающим птицам. Очень красиво осенью в нашем лесном парке, но он полон жителями во все времена года.
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