Гость: Гость:

Если человек уже в детском возрасте решил, что он никому не может быть интересен, что он не сможет «и двух слов вымолвить», что его внешность и характер никуда не годятся, у него появляется социальный страх. Автобус остановился, и я вышел. Мы их ждали со стороны станции – они почему-то появились со стороны реки. Я хотел объяснить – она не захотела меня выслушать. Поблёкли краски, и потускнела позолота. Я шёл один, и мокрый снег летел за воротник. Вор как заяц и тени своей боится. Ладони у меня опять взмокли, и спички постоянно выскальзывалииз пальцев. Я так же обратил внимание на человека у которого было тоже холодное выражение лица,которое бывает у людей сосредоточенных на своих переживаниях. В пустыне дул сильный ветер, а я всё равно шел.