Сочинение на тему:жизнь растений в весенней период года! Ребяят очень нужна пятеркаа!

Гость: Гость:

В весенний период растения особенно активны. Ещё бы, нужно вновь распустить свои листья. Раньше всех появляется конечно же трава. Уже совсем скоро раскроются почки. Уже кое-где видны жёлтенькие одуванчики. Наконец-то они проснулись от долгой зимней спячки!