Сочинение на тему:жизнь растений в весенней период года! Ребяят очень нужна пятеркаа!
Биология
Сочинение на тему:жизнь растений в весенней период года! Ребяят очень нужна пятеркаа!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В весенний период растения особенно активны. Ещё бы, нужно вновь распустить свои листья. Раньше всех появляется конечно же трава. Уже совсем скоро раскроются почки. Уже кое-где видны жёлтенькие одуванчики. Наконец-то они проснулись от долгой зимней спячки!
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