Написать сочинение на тему На какой цветок я похожа.

Гость: Гость:

Очень много есть на свете красивых цветов. Но больше всего я люблю подсолнух, вот о нем я и расскажу. Некоторым людям подсолнух кажется невзрачным на вид, всего три цвета: желтый, зеленый да черно-коричневый. Но если подойти поближе, можно увидеть много интересного в этом цветке. Красно-оранжевые жилки, семечки, как вспаханное поле. Но больше всего мне нравится его так называемые повадки расшифровывать: подсол­нух — под солнцем. Растет под солнцем. А если встать рано утром, то увидишь, что он будет смотреть на восток, туда, где солнце встает, а вечером подойдешь — он смотрит на запад. То есть вывод такой, что цветок этот всегда смотрит вслед солнцу, а так как солнце движется, то и цветок движется. Еще я люблю наблюдать, как он тянется к солн­цу. Растет, растет, как будто хочет достать солнышко. Я очень люблю подсолнухи.