Упростить выражение: (А+В+С)(A+неВ+С)

Экономика
Упростить выражение: (А+В+С)(A+неВ+С)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты подразумеваешь под + дизъюнкцию, то тогда вот: (А+В+С)&(A+неВ+С) 1. Раскрываем скобки A+A&неB+A&C+B&A+B&неB+B&C+C&A+C&неB+C 2. Выносим за скобку A   A&(1+неB+C+B+C)+B&C+C&неB+C  3.Т.к 1+что-либо=1 то получаем A+B&C+C&неB+C  4. Выносим за скобку C      С&(B+неB+1)+A 5. Получаем C+A
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