Два туриста вышли одновременно из двух городов, расстояние между которыми 38 км и встретились через 4 часа. С какой скоростью шел каждый турист, если известно, что первый прошел до встречи на 2 км больше второго?

Алгебра

Два туриста вышли одновременно из двух городов, расстояние между которыми 38 км и встретились через 4 часа. С какой скоростью шел каждый турист, если известно, что первый прошел до встречи на 2 км больше второго?

Автор: Гость