Два туриста вышли одновременно из двух городов, расстояние между которыми 38 км и встретились через 4 часа. С какой скоростью шел каждый турист, если известно, что первый прошел до встречи на 2 км больше второго?
Алгебра
Два туриста вышли одновременно из двух городов, расстояние между которыми 38 км и встретились через 4 часа. С какой скоростью шел каждый турист, если известно, что первый прошел до встречи на 2 км больше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость 1 туриста 4х-(38-4х)=2 4х-38+4х=2 8х=40 х=40:8 х=5 км/ч 18:4=4,5 км/ч Ответ: скорость первого туриста 5 км/ч, скорость второго туриста 4,5 км/ч
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